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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يرد على سؤال: ماذا لو تظاهر قطريون ضد تميم؟

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:21 م
تميم
تميم
سناء إسماعيل
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قال أحمد موسى إن المواطن القطري ممنوع من التظاهر، لكنه يقدم هذا ضد مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والقوات المسلحة.

أضاف موسى، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تميم يُحرم على الناس أن تبدي برأيها فقط، وليس دعوات التظاهر، مؤكدًا أن أي مواطن قطري يفكّر في التظاهر يضربه بالنار في الشارع، لكنه يفتح قنواته، لكي يشعل الفتنة في مصر.

كان أمير قطر، قد أصدر تعديلات في قانون العقوبات والذي يفرض 5 سنوات سجنًا وغرامة 100 ألف ريال لمنع انتقاد مواطنيه لسياسته، أو نشر أخبار كاذبة أو إعادة نشرها عبر صفحات مواقع التواصل، أو أي أخبار خاصة بالقاعدة الأمريكية.

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