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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمير هاري يلتقي زعماء أفارقة في لندن

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:19 م
الأمير هاري
الأمير هاري
وكالات
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حضر الأمير البريطاني هاري قمة ضمت 21 زعيما من دول إفريقية في لندن استضافها رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الإثنين، بعد يوم من تعبيره عن حزنه بشأن تخليه قريبا عن مهامه الملكية.

وقال هاري أمس الأحد، إنه لم يكن هناك خيار آخر سوى التخلي هو وزوجته عن مهامهما الملكية في اتفاق مع جدته الملكة إليزابيث وكبار الشخصيات في وندسور إذا كان هو وميجان يريدان مستقبلا مستقلا.

ولدى سؤال كاميلا زوجة والد الأمير هاري خلال زيارتها لدار للمسنين اليوم الإثنين، إذا ما كانت ستفتقد ميجان وهاري قالت: "بالطبع".

ومن المقرر أن تدخل الترتيبات الجديدة، التي سيقسمان بموجبها وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية حيث سيكون مقرهما الأساسي، حيز التنفيذ في ربيع العام الحالي.

وحتى ذلك الحين سيواصل هاري المهام الرسمية، والتقى اليوم الإثنين برئيسي مالاوي وموزامبيق ورئيس الوزراء المغربي في قمة استثمار أفريقية.

وقال قصر بكنجهام إن الأمير شارك بشكل مكثف في القضايا الأفريقية لكثير من السنوات وحبه لتلك القارة أمر معروف.

كما عقد هاري اجتماعا خاصا مع جونسون على هامش القمة.

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