السودان: إنتاجنا من الذهب يصل لـ7 مليارات دولار فى 2020

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، خطط جديدة في مجال إنتاج الذهب، مشيرًا إلي أن عائدات تصدير معدن الذهب المنتج عبر القطاع الأهلي في البلاد تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار أمريكي خلال 2020.وقال البدوي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "في أقل تقدير سيصل حجم إنتاج الذهب بين 100 إلى 150 طن ذهب عبر قطاع التعدين الأهلي أو التقليدي خلال العام الحالي"، مضيفا: "سيتراوح عائدته النقدية بين 5 و7 مليارات دولار أمريكي، وهذه تعتبر خطوة كبيرة جدا، لقطاع التعدين التقليدي في البلاد".جدير بالذكر أن الأوضاع الاقتصادية في السودان، تواجه ارتفاعا هائلا في أسعار السلع وانهيار قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، حيث تزداد معاناة السودانيين رغم رحيل نظام الرئيس المعزول عمر البشير، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 96 جنيها بالأسواق السوداء.