رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يتلقى هزيمة بشأن «بريكست» لأول مرة منذ الانتخابات

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:00 م
جونسون
جونسون
وكالات
طباعة
تلقت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هزيمة في البرلمان، اليوم الإثنين، لأول مرة منذ الانتخابات التي جرت في ديسمبر، بعد تصويت مجلس اللوردات لصالح خطوة لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد(البريكست).

وحصل حزب المحافظين بزعامة جونسون، على أغلبية كبيرة في مجلس العموم خلال الانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر ووافق النواب هناك بسرعة في وقت سابق من الشهر الجاري على القانون اللازم؛ للتصديق على اتفاقه مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويعرض مشروع القانون حاليا على مجلس اللوردات، حيث لا توجد أغلبية للحكومة.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يرفض مجلس اللوردات إجازة مشروع القانون، فإنه يسعى لإدخال تغييرات عليه.

ووافق أعضاء مجلس اللوردات بأغلبية 270 صوتا مقابل 229 صوتا على تعديل اقترحه حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي يعطي مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا حقا تلقائيا؛ للبقاء بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدلا من تقديمهم طلبا للحكومة لفعل ذلك.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

السيسي: الجالية المصرية في لندن صورة مشرفة بالخارج (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عبدالغفار: إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2020

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

منذ يومين

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصور

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

الأكثر قراءة

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

السيسي: الجالية المصرية في لندن صورة مشرفة بالخارج (صور)

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الصحة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن «كورونا» الجديد في الصين

اكتشاف علاج جديد لفيروسات البرد

باحثون يحذرون من عمليات الإجهاض والتخلص من الأجنة

منظمة الصحة العالمية: التدخين يزيد من حدوث مضاعفات بعد الجراحة

منوعات

إقبال المتطوعين للمشاركة في أول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص

دار رعاية للقطط المسنة في أمريكا

محاكمة مترجم الجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

«جينيس» تكشف عن صاحبة أطول شعر فى العالم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

25 عنوانًا من روائع المسرح العربي عن قصور الثقافة

طبعة خاصة من «زمن الخيول البيضاء» لـ إبراهيم نصرالله

«مِركاز هاراﭪ» كتاب جديد لـ شيماء عمرو

«نجوم ماسبيرو يتحدثون» كتاب جديد لـ سها سعيد عن دار النخبة