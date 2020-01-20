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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:47 م
الدكتور محمد الباز،
الدكتور محمد الباز،
محمود عرفات
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انفرد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» خلال حلقة اليوم في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» بتسجيل صوتي من جروب « إدارة 8» على تطبيق واتساب، لمجموعة الحركة الشعبية التي تتآمر على الدولة وتسعى لنشر الفوضى في البلاد قبيل ذكرى 25 يناير.

وخلال التسجيل الصوتي، كشف هاني صبري، المنسق العام لمجموعة الحركة الشعبية، أنه أضاف المقاول الهارب محمد علي ضمن أعضاء الجروب، ليشترك مع قيادات الحركة في نشر الفوضى قبل 25 يناير.

وكشف قيادات الحركة المؤسسون، خلال رسائلهم الصوتية المتبادلة عن وضع خطة كاملة، لنشر الفوضى في البلاد، وتبدأ بتنظيم فعاليات وتظاهرات ضخمة ضد الدولة في 4 محافظات، ويتم فيها الاعتماد على خطط واستراتيجيات جديدة، ستفاجئ الجميع، وفقا لما ذكر في التسجيل.

وأشار أحد قيادات الحركة الشعبية في التسجيل الصوتي المسرب إلى أن الأعداد المشاركة في الفعاليات ستكون مشرفة وتفوق الخيال، موضحا أن خطة الكر والفر وتأمين المتظاهرين وضعت بمعرفة المسئولين عن التحركات على الأرض في الحركة، بحيث تضمن سلامة الجميع.

وعلّق الدكتور محمد الباز على التسريب، قائلا: «نحن الآن أمام مؤامرة كاملة ضد مصر، وهناك مجموعات سرية تعمل في الخفاء لزعزعة استقرار الدولة».

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