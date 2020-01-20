الوفد: قمة برلين حول ليبيا ضرورة في ظل التطورات الأخيرة

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، ضروري في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الأزمة الليبية.وأضاف قوطة، في بيان اليوم، أن مصر دولة محورية في حل الأزمة الليبية، ولطالما كانت داعمة لاستقرار ليبيا الشقيقة لأنها تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.وشدد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، على ضرورة الوصول لاتفاق سياسي يقوم على خريطة انتقالية تعتمد على وقف إطلاق النار وتسريح الميليشيات المسلحة وإجراء انتخابات نيابية.وتابع المهندس حمدي قوطة: "مشاركة مصر في القمة تأكيد على دورها المحوري في القضية الليبية وحرصًا من مصر على حماية أمنها القومي".وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة برلين الألمانية، للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلي ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.