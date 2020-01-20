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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طالبة تحاول الانتحار لمنعها من التحدث مع خطيبها بقنا

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:44 م
الانتحار
الانتحار
قنا: إسلام البكري
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أقدمت طالبة بالمرحلة الثانوية، مساء اليوم الاثنين، على الانتحار بتناول مبيد حشري سام، وذلك في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده استقبل مستشفى طالبة تدعى "أسماء.ج.ع" – 16 عامًا – مقيمة بناحية سمهود مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة من المبيدات الحشرية، وتمكن أطباء المستشفى من إنقاذها من الموت.

بالانتقال والفحص بينت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الطالبة حاولت الانتحار بسبب منع أسرتها لها من التحدث مع خطيبها في التليفون المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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