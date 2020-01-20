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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، من ضبط محاولة تهرب جمركى لكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية القادمة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الاشتباه فى مشمول البوليصة رقم 18 باسم م. ش. ف ومحرر عنها البيان الجمركي رقم 245 لسنة 2020 تم ضبط 178 قطعة مستحضرات تجميل مخبأة بين طيات الملابس بطريقة يصعب الوصول إليها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 77 ألفا و590 جنيها.

وقرر عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات، وحرر محضر الضبط ثروت محمود رئيس قسم الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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