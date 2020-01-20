أسهم أوروبا تتراجع بينما تترقب أسبوعا حافلا بالبيانات

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، عن مستويات قياسية سجلتها مؤخرا بينما يتمهل المستثمرون قبل الانطلاق في أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية سيشهد أيضا أول اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي هذا العام.وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حوالي 0.1 % بعد أن كان اختتم تعاملات يوم الجمعة عند مستوى قياسي مرتفع على خلفية تفاؤل حيال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وكان نشاط السوق ضعيفا في جلسة اليوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.وصعد المؤشر القياسي الأوروبي حوالي 2% حتى الآن هذا الشهر، إذ يراهن المستثمرون على تعافي النمو العالمي في ظل انحسار توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.وتترقب الأسواق أيضا مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الذي سيصدر يوم الجمعة، ويظهر استطلاع أجرته رويترز مؤخرا أن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن المنطقة بدأت نهوضا من تباطؤ في 2019.وجاء مؤشر قطاع شركات التجزئة في مقدمة الخاسرين بين المؤشرات الفرعية، إذ قاد سهم دوفري السويسرية الخسائر بنزوله 4.5%.ونزل سهم إير فرانس إلى قاع المؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت دافي للأبحاث توصيتها للسهم، مرجعة ذلك إلى ضغوط في الأجل القصير بفعل إعادة هيكلتها.وخالفت الأسهم الألمانية الاتجاه مع صعودها حوالي 0.2 % بفعل مكاسب قوية لأسهم القطاع المالي.وجاء سهم وايركارد لخدمات المدفوعات الإلكترونية في مقدمة الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر داكس.