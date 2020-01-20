سفير أوكرانيا: إذا انتصرت مصر تنتصر كل الشعوب العربية (حوار)

■ بداية.. ما الخطوات التى اتخذتها كييف بعد حادث الطائرة الأوكرانية فى إيران؟

■ كيف ترى رئاسة زيلينسكى أوكرانيا فى ظل انتقاد البعض قلة خبراته؟

■ ماذا عن السياسة الأوكرانية تجاه قضايا الشرق الأوسط مثل القضية الفلسطينية والإرهاب والتدخل التركى فى ليبيا وغيرها؟

■ خدمت كسفير لأوكرانيا فى مصر قبل ٢٠١١.. فما الفارق بين رؤيتك لمصر فى المرحلتين؟

■ كيف تقيم الأوضاع الاقتصادية فى مصر؟

■ على ذكر تحسن مناخ الاستثمار فى مصر.. كيف ترى أوجه التعاون بين البلدين فى الوقت الحالى؟

■ ماذا عن التعاون الاقتصادى بين البلدين بشكل عام؟

■ وبالنسبة للتعاون الثقافى بين البلدين؟

■ هل نتوقع زيارات دبلوماسية وسياسية رفيعة المستوى بين البلدين فى ٢٠٢٠؟

ماذا عن العلاقات الاقتصادية بين أوكرانيا ومصر فى 2019؟

قال السفير إيفهين ميكيتينكو، سفير أوكرانيا فى مصر، إن بلاده حاولت الوصول لصيغة دبلوماسية مناسبة للتعامل مع حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية فى إيران، فى الثامن من يناير الجارى، ما أسفر عن مقتل ١٧٦ شخصًا، بينهم ١١ أوكرانيًا، مشيرًا إلى أن بلاده أصرت على اعتذار طهران رسميًا عن الحادث، مع إجراء تحقيق مفتوح ودفع تعويضات للضحايا.وأعرب السفير الأوكرانى، فى حواره مع «الدستور»، عن رغبته فى أن يشهد العام الجارى تبادلًا للزيارات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، من أجل دفع العلاقات بين البلدين، مؤكدًا دعم بلاده جهود القاهرة فى مكافحة التطرف والإرهاب، ورفضها التدخل العسكرى الأجنبى فى ليبيا. ورأى أن مصر شهدت تقدمًا كبيرًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى والحريات الدينية والاستثمار، بعد ما بذلته الحكومة المصرية من جهود فى هذا المجال، ما صنع فارقًا كبيرًا فى الأوضاع عما كانت عليه أثناء الربيع العربى، مشددًا على أن قدر القاهرة أن تتحمل قضايا المنطقة، لأنه إذا انتصرت مصر فستنتصر الشعوب العربية والإفريقية.- أولًا، أريد أن أشكر مصر ووزارة الخارجية على البيان المتزن بهذا الخصوص، وعلى رسائل المسئولين المصريين والتعازى التى وصلت إلى السفارة بعد أن فقدنا ١١ شخصًا، وهو ما مثل تحديًا كبيرًا لأوكرانيا، خاصة أننا حاولنا الوصول لصيغة دبلوماسية مناسبة للتعامل مع الحادث، فى ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.والرئيس فولوديمير زيلينسكى أصر على اعتذار إيران رسميًا عن إسقاط الطائرة، مع إجراء تحقيق مفتوح ودفع تعويضات، كما أرسلنا وفدًا من المحققين والخبراء للمشاركة فى التحقيقات، وطالبنا طهران بالمضى قدمًا فى التحقيقات دون أى تأخير.وعلى مستوى آخر، التقى الرئيس زيلينسكى أقارب الضحايا، الذين قتلوا فى تحطم الطائرة، واهتم بإعادة الجثامين إلى أوكرانيا، وأكد أن كل أسرة ستحصل على تعويض من الدولة، مع تسهيل الإجراءات لدفنهم بشكل لائق.- الرئيس زيلينسكى رئيس شاب، وهو واحد من أصغر الرؤساء فى العالم، جنبًا إلى جنب مع الرئيس الفرنسى إیمانویل ماكرون، والبعض ينتقده لأنه كان ممثلًا كوميديًا، لكنى أرى أن تأديته هذا النوع الكوميدى شىء صعب، خاصة أنه كان يبعث برسائل مهمة عبر هذا النوع من الفن، وهو حاليًا يواجه تحديات كبرى، يتمثل أولها فى استعادة شبه جزيرة القرم، وهو يبذل جهدًا فى هذا الأمر، وأعتقد أن هناك مفاوضات بشأنها ستجرى خلال الشهرين المقبلين.- أوكرانيا مواقفها ثابتة تجاه القضايا الإقليمية، فهى تدعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، وسبق لى شخصيًا لقاء الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، وكييف تؤيد كل القرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن، وتؤيد حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وليس مطروحًا، حاليًا، أن تنقل أوكرانيا سفارتها إلى القدس.أما موقفنا تجاه ما يحدث فى ليبيا والعراق وسوريا، فنحن نشعر بالحزن على ذلك، خاصة أننى عملت فى الشرق الأوسط معظم سنوات حياتى، ورأيت هذه الدول عندما كانت من أغنى دول المنطقة خاصة العراق، وأعتقد أنه لا بد من عودة هذه الدول إلى ما كانت عليه، عبر إحلال الأمن ونبذ العنف والصراعات.وبالنسبة للتدخل التركى فى ليبيا، فإن أوكرانيا لا تؤيد التدخل العسكرى فى أى بلد، وترى أن الحذر مطلوب فى هذا الأمر، خاصة أن السياسات التركية تتناقض مع سياسات كثير من الدول المجاورة.أما عن الإرهاب، فنحن مقتنعون بأن جميع الدول التى تدعم الإرهابيين يجب أن تخضع للمساءلة، ولا يهم ما إذا كان الإرهابيون يعملون فى شمال سيناء أو فى الأجزاء الشرقية من أوكرانيا أو فى ليبيا، لذا نتضامن مع الحكومة المصرية فى عملها الحازم ضد التطرف العنيف والإرهاب، للقضاء التام على هذا الشر الذى يهدد النظام العالمى فى الوقت الحاضر.- خدمت كسفير لأوكرانيا فى القاهرة فى الفترة من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٠، أى قبل أحداث الربيع العربى، ثم خدمت كنائب وزير الخارجية بأوكرانيا فى فترة الربيع العربى، ووقتها كنا نأمل أن تسير الأمور على ما يرام وأن تنجو الدول من الدمار، لكن ليبيا وسوريا تحولتا إلى فوضى، فى حين نجت مصر وتونس.وعندما عدت إلى مصر سفيرًا لمرة ثانية فى ٢٠١٩ لاحظت الفارق الكبير بين الأوضاع فى ٢٠١٠ وفى ٢٠٢٠، ولاحظت التغييرات التى حدثت فى البلاد، وأدركت أن الشعب المصرى أصبح أكثر جدية وتفهمًا للأوضاع، لأن الحكومة أسرعت فى التفكير والتنفيذ وبدأت الحركة فى المجتمع، وفى الاقتصاد والنقل، وأصبح هناك تقدم كبير جدًا فى بناء المدن الجديدة والإنشاءات.ودون شك، يجب أن نؤكد أن مصر دولة رائدة فى المنطقة وإفريقيا، كما أنها لعبت دورًا خاصًا فى تاريخ البشرية، لذا فعليها أن تتحمل الكثير، لأن قدرها أن تتحمل قضايا المنطقة، وأن تلعب دورًا كبيرًا فى جميع المجالات، سواء السياسية أو الثقافية أو الحضارية، فإذا انتصرت مصر تنتصر جميع الشعوب العربية والإفريقية.وأريد أن أشيد بمناخ الحرية الدينية والتسامح فى مصر، وكذلك تشجيع الحوار بين الأديان، وتمسك الدولة بمبادئ المواطنة والتعددية وقبول الآخر، وتجديد الفكر الدينى والخطاب الثقافى ومواجهة التطرف.- أعتقد أن مصر نفذت عددًا من الإصلاحات المهمة التى ساعدت البلاد على استعادة الاستقرار الاقتصادى، وسمحت للقطاع الخاص بالاستثمار والنمو، كما أسهمت فى خلق فرص عمل والحد من البطالة، وأدت إلى خفض العجز فى الموازنة وتراجع التضخم.كما أن مصر أحرزت تقدمًا فى مجال الاستثمار، واستعادت قدرتها على أن تكون وجهة عالمية للاستثمار، والحكومة تحركت بالبلاد إلى الأمام عبر تحسينات شاملة فى بيئة الأعمال، ونتيجة لذلك نشهد زيادة كبيرة فى أعداد الشركات الراغبة فى الاستثمار فى مصر.ورغم أن هذه الإصلاحات خلفت تحديات للمصريين، إلا أن مشروعات التضامن الاجتماعى نجحت فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا.- أوجه التعاون بين مصر وأوكرانيا كثيرة، ويمكن ملاحظة نموها فى قطاعات مختلفة، منها الثقافية والاقتصادية والسياحية. فأوكرانيا تحتل المرتبة الثانية بعد ألمانيا من حيث عدد السائحين الذين يتوافدون على زيارة مصر سنويا، بمعدل ١.٢ مليون سائح أوكرانى، وفى مجال التعليم هناك نحو ٣ آلاف طالب مصرى يدرسون فى الجامعات الأوكرانية.كما أن هناك تعاونًا قائمًا بين البلدين فى مجال الطاقة، ويتمثل فى التعاون بين شركة «نفط جاز» الأوكرانية والهيئة المصرية العامة للبترول، من أجل التنقيب عن البترول والغاز الطبيعى فى صحراء مصر الغربية. ومصر تدرس حاليًا طلبًا أوكرانيًا للتعاون فى مجال صناعة الغاز الطبيعى، خاصة أن مصر تملك مكانة عالمية متميزة فى هذا المجال، واتفق الجانبان على دراسة إنشاء شركة مشتركة بينهما للعمل فى بعض مجالات صناعة الغاز الطبيعى.- اقتصاديًا، تمثل مصر الشريك التجارى الأول لأوكرانيا فى إفريقيا والشرق الأوسط، وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى أوكرانيا فى الموالح والأرز والأدوية والفراولة والنباتات الطبية والعطرية والتوابل والبطاطس، ومنتجات الحديد المدرفل وفحم الكوك، بينما تتمثل أهم الصادرات الأوكرانية إلى مصر فى منتجات الحديد والصلب وزيت عباد الشمس والقمح والذرة. ووفقًا لدائرة الإحصاءات الحكومية فى أوكرانيا، فإن إجمالى حجم التجارة مع مصر بلغ ١.٨٥ مليار دولار فى ٢٠١٨، وحققت الصادرات الأوكرانية مبلغ ١.٥٥ مليار دولار، فى حين بلغت الواردات نحو ٩٦.٨ مليون دولار، ومثلت الصادرات الرئيسية من أوكرانيا إلى مصر فى الحبوب نحو ٤٢.٨٪، بالإضافة إلى الحديد بنسبة ٣٩.٣٪.وفى عام ٢٠١٩، ارتفعت هذه الأرقام وأصبحت مصر ثالث أكبر مستوردى العالم للسلع الأوكرانية، وقد دهشت جدًا عندما عرفت ذلك، خاصة أننا نسعى لزيادة التبادل التجارى بين البلدين، الذى أعتقد أنه سيستمر فى النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة أن كثيرًا من الأوكرانيين يقبلون على البطاطس والحرف اليدوية المصرية التى تحظى بشعبية كبيرة فى كييف.- تتمتع أوكرانيا ومصر بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية الناجحة التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات التى يجب تغذيتها وتطويرها، بما فى ذلك مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، وهو ما نعتز به كثيرًا.ومن أجل تعريف المصريين بالثقافة الأوكرانية الغنية شاركت السفارة الأوكرانية، خلال العام الماضى، فى حدثين ثقافيين مهمين، أولهما «أسبوع الثقافة الأوكرانية فى الغردقة»، خاصة أن هذه المدينة تحظى بشعبية كبيرة بين الأوكرانيين الذين يحبون قضاء إجازاتهم فيها.أما الثانى فكان فى أكتوبر الماضى، وشهد مشاركة فنية أوكرانية فى إعادة انطلاق أوبرا «عايدة» بالأقصر، بعد توقف طويل، ومن المقرر أن تشارك الفرق الأوكرانية أيضًا فى انطلاق الأوبرا فى العام الجارى.- مصر أقامت علاقات دبلوماسية مع أوكرانيا منذ عام ١٩٩٢، وفى عام ٢٠٠٨ أعطت زيارة الرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يوشينكو مصر العلاقات بين البلدين دفعة كبيرة، بعدما شهدت الزيارة تحديد التوجهات الرئيسية لتطور العلاقات المصرية- الأوكرانية.وأود أن أقول إننى تشرفت بتقديم أوراق اعتمادى للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى سبتمبر الماضى، وحينها، طلبت منه الموافقة على لقاء الرئيس «زيلينسكى» على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالفعل حدث اللقاء بين الزعيمين، والذى كان لقاء للتعارف، ومثّل دفعًا للعلاقات.وأحب أن أستغل فرصة الحديث إليكم للإعراب عن رغبتى فى توجيه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة كييف، بالإضافة إلى تنظيم زيارة للرئيس زيلينسكى إلى القاهرة، حتى يكون هذا العام هو عام تبادل الزيارات بين البلدين، وهو ما يمثل أهمية شخصية لى، خاصة أننى كنت سفير بلادى فى مصر عند تنظيم أول زيارة رسمية لرئيس أوكرانى بين البلدين فى ٢٠٠٨، فى عهد الرئيس السابق فيكتور يوشينكو. أما على المستويات الأخرى، فسبق تنظيم زيارات مختلفة بين البلدين على المستوى البرلمانى، وشهد عام ٢٠١٨ زيارات لنواب مصريين إلى أوكرانيا، ولقاءات مع ممثلى الخارجية الأوكرانية ورجال الأعمال، لزيادة الاستثمارات بين الجانبين ومضاعفة حجم التبادل التجارى وزيادة أعداد السائحين.وفى نهاية ٢٠١٨، شاركت الدكتورة سحر نصر، التى كانت تشغل منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وقتها، فى أعمال اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، وعقدت مائدة مستديرة مع ١١ شركة من كبريات الشركات الأوكرانية، وكشفت عن أن نحو ١٣٠ شركة أوكرانية كانت تعمل فى مصر وقتها، فى مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتمويل والسياحة. كما سبق تنظيم زيارات لوزير الخارجية الأوكرانى السابق إلى مصر، لبحث سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وزيادة التعاون فى مجالات التبادل التجارى والصناعات الثقيلة والدواء والفضاء والزراعة، إلى جانب بناء صوامع تخزين القمح والغذاء. ومن جهتى، أثق فى أن أوكرانيا ومصر لديهما إمكانيات هائلة لتكثيف الحوار السياسى والاقتصادى بينهما على جميع المستويات.- التعاون التجارى بين أوكرانيا ومصر يتطور بنجاح من العام الماضى، وتعد مصر واحدة من بين أكبر ١٠ مستقبلين للصادرات الأوكرانية، وشهد عام ٢٠١٩ زيادة إجمالى حجم التجارة الثنائية بين البلدين ليتجاوز ٢ مليار دولار. وزادت الصادرات الأوكرانية إلى مصر خلال ١٠ أشهر من ٢٠١٩ بنسبة ٤٠٪، ووصلت إلى ١.٩ مليار دولار، تمثل معظمها فى الحبوب بنسبة ٨٨٪ من إجمالى الصادرات. وإلى جانب ذلك، تعمل العديد من الشركات الأوكرانية فى مصر، التى شهدت مؤخرًا زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات الأوكرانية لإنشاء أعمال مشتركة مع شركاء مصريين، فى ظل وجود علامات تجارية أوكرانية معروفة فى مجالات مختلفة، من بينها محركات «MOTOR-SICH»، وشاحنات «KRAZ»، ومعدات «TURBOATOM» و«Zaporozhtransformator» لتوليد الطاقة، وآلات «Yuzhmash» الزراعية. وإلى جانب ذلك تعمل شركة «Tatra-Yug»، الأوكرانية الرائدة بين مصنعى الترام فى أوروبا الشرقية، فى الإسكندرية، وتبحث مع شركاء مصريين إمكانية إنتاج الترام المكيف مع شركاء مصريين.كما تجرى شركة «Vazhmashimpex» عمليات تجديد وتطوير لشركة النصر لصناعة الكوك، خاصة فى مجال تصنيع البطاريات التى ستعود بفوائد كبيرة على خطة الحكومة المصرية لتطوير صناعة المعادن فى البلاد، بالإضافة إلى ذلك تسهم شركة «KrAZ» فى تصنيع مجموعة واسعة من الشاحنات وقطع الغيار والمقطورات.