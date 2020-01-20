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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

CDC البريطانية تضيف استثمارات بقيمة 400 مليون دولار في إفريقيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قالت وكالة تمويل التنمية المملوكة للحكومة البريطانية (سي دي سي جروب): إنها وقعت اتفاقات استثمارية في إفريقيا بقيمة 400 مليون دولار في إطار مسعى أوسع لبريطانيا لتطوير روابط تجارية جديدة بينما تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت سي دي سي جرو،عن الاتفاقات الجديدة اليوم الاثنين بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى تعميق الروابط بين بريطانيا وأفريقيا في قمة في لندن تشارك فيها 21 دولة أفريقية.

وتحاول بريطانيا، وهى مستعمر سابق في إفريقيا، اقتناص فرص جديدة في التجارة العالمية بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي في غد الثلاثاء 21 من يناير، لكنها تواجه منافسة قوية في القارة من منافسين مثل روسيا والصين.

وتقول سي دي سي جروب إنها أكبر مستثمر للتنمية الثنائية في إفريقيا.

وقالت إن غالبية الأموال ستذهب الى بنوك أفريقية اقليمية حتى يمكنها إقراض رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسط الحجم.

وتشمل الاتفاقات قرضا لتمويل التجارة بقيمة 100 مليون دولار، مع بنك أبسا في جنوب أفريقيا لدعم مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في البلد الواقع في جنوب القارة، ومذكرة تفاهم لتقديم 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي، أكبر مصرف في مصر، لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ومشاريع متناهية الصغر.

وتشمل القائمة أيضا الاستثمار في مشاريع للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

وفي المجمل تخطط سي دي سي جروب لاتفاقات بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار في أفريقيا في العامين القادمين.

وقالت سي دي سي: إنها مسؤولة عن أكثر من 10% من كل رؤوس الأموال التي يجري استثمارها من خلال صناديق الاستثمار المباشر التي تركز على أفريقيا.

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