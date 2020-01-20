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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا: أتطلع للعمل على حل الأزمة الأفغانية

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:09 م
جون سوليفان
جون سوليفان
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تعهد السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا جون سوليفان، اليوم الإثنين، بالعمل مع السلطات الروسية على العديد من القضايا المهمة، التي تشمل عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وعملية السلام الأفغانية.

وألمح سوليفان، في مقطع فيديو بثته السفارة الأمريكية على حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى تجربته السابقة نائبًا لوزير الخارجية الأمريكي، حيث عمل فيها على تسهيل التعاون بين واشنطن وموسكو في ملف الأمن الاستراتيجي، ومحاربة الإرهاب.

وأضاف أن هناك ملفات أخرى يتعين على البلدين العمل بشأنها مثل اكتشاف الفضاء، وإيجاد حل للأزمة الأفغانية، وعملية نزع السلاح النووي بالكامل من الأراضي الكورية، موضحًا: "بصفتي سفيرًا للولايات المتحدة في موسكو، اتطلع إلى العمل مع الجانب الروسي بشأن تلك الأمور المهمة وغيرها من القضايا الأخري، التي تتشارك فيها مصالح الجانبين".

يُذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 12 ديسمبر الماضي، ترشيح سوليفان الذي كان نائبًا وزير الخارجية لشغل منصب سفير أمريكا لدى روسيا الاتحادية؛ وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ​مايك بومبيو، تعيين سوليفان سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في ​روسيا.

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