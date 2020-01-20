نصر فريد وعمرو أبو اليزيد يصلان عزاء الدكتور محمود السقا (صور)

وصل منذ قليل، نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، وعمرو أبو اليزيد عضو البرلمان إلى مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل محمود السقا، أستاذ تاريخ القانون بجامعة القاهرة.وتوفى الأحد، الدكتور محمود السقا، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة الأسبق.ونعى سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة الراحل، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة ولأسرته وذويه بالصبر والسلوان.يذكر أن الدكتور الراحل محمود السقا مواليد عام 1931، وكان نائب رئيس حزب الوفد الجديد وعضو مجلس النواب دورة 2012 وهو أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.