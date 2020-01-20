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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي: الجالية المصرية في لندن صورة مشرفة بالخارج (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:49 م
السيسي
السيسي
منة سالم
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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بلندن خلال مشاركته بقمة (إفريقيا- بريطانيا) للاستثمار التي عقدت اليوم الإثنين بالعاصمة البريطانية.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعدت اليوم كثيرًا بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بلندن خلال مشاركتي في فعاليات قمة (إفريقيا- بريطانيا) للاستثمار، فهم مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء، وصورة مشرفة لمصر بالخارج".

ووصل الرئيس السيسي، مساء الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بمشاركة 21 رئيس دولة إفريقية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وشارك السيسي، الأحد، في فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، بحضور أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بهدف وضع حد للنزاع في ليبيا.

ويأتي انعقاد المؤتمر بدعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفي النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.

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