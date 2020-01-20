«سنتيمترات إضافية».. رواية جديدة لتامر عطية عن دار الهالة

صدر حديثًا عن دار الهالة للنشر والتوزيع، رواية "سنتيمترات إضافية" للروائي الدكتور تامر عطية، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.وعن الرواية، قال الدكتور تامر عطية في تصريح خاص لـ"الدستور": "كتبت الرواية في عامين، وهي أول تجاربي مع الواقعية السحرية في محاولة لخلق واقعية سحرية عربية خالصة".ومن أجواء الرواية:هل هذا طبيعي يا أبي ؟خرج السؤال بريئًا جدًا من فمه الصغير، يقصد طريقة الفصل النظيفة، لكل قطعٍ دماء، لا يشبه الذبائح، أكبر بكتير من النصف، فصوًر له عقله الضئيل أن ذلك النصف غير منقوص، وأنه خُلق هكذا، أسرً إلي بعض الصغار فيما بعد" تعلمون؟ انتظرته أن يتحرك، ولم يفعل، كان حيًا رغم أنه نصف."تامر عطية طبيب وروائي وناقد مصري، صدرت له العديد من الروايات منها "ربما تطعمنا يد الله"، و"الحلم من جوه"، و"آمون"، "ذراع امرأة عجوز"، و"أضيق من النظر"، و"سنتيمترات إضافية"،ومسرحية "الذي يسقط".