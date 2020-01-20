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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تنفذ أعمال تكريك بحر يوسف وتطوير بحيرة قارون

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:46 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
وائل القمحاوى
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اجتمع وزير الموارد الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبدالعاطى، مع الدكتور رؤوف درويش صاحب مكتب درويش للاستشارات الهندسية، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة لاستعراض الدراسات الخاصة بتنفيذ أعمال تكريك وإزالة إطماءات لبحر يوسف، وكذلك توسيع وتعميق امتداد بحر وهبى بمحافظة الفيوم لرفع كفاءة بحر يوسف.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الموارد المائية والري لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة، وحل مشاكل الرى بمحافظة الفيوم.

وبدأت وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ أعمال تكريك وإزالة إطماءات لبحر يوسف فى المسافة من الفم حتى الكيلو 77.75 بقيمة 67.628 مليون وكذلك فى المسافة من ك 77.750 إلى ك 177 بقيمة 64.152 مليون جنيه وكذلك توسيع وتعميق امتداد بحر وهبى مسافة 2.5 كم لرفع كفاءة بحر يوسف والذى يعد المورد الرئيس للمياه بالمحافظة بهدف إمرار تصرفات تٌقدر بحوالى 18 مليون متر مكعب يوميًا للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لزراعة ما يقرب من 840 ألف فدان بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم، وأيضا لتلبية احتياجات مياه الشرب.

ويستهدف المشروع ضخ مياه عذبة إلى بحيرة قارون؛ لإحداث التوازن البيئى للبحيرة والبالغ مساحتها بين 200 كم2 إلى 250كم2 تقريبا ولتقليل نسبة الملوحة، وتحسين نوعية المياه، والتى تعتمد بشكل أساسي على مياه الصرف الزراعى.

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