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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي: عزلة تركيا أهم مخرجات مؤتمر برلين

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:33 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر ليس لها أي مصلحة في ليبيا سوى الحفاظ على أمنها القومي، بينما تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا، وإيجاد مناطق نفوذ لها، مشيرًا إلى أن أهم مخرجات مؤتمر برلين عزلة تركيا وفضيحة رئيسها رجب طيب أردوغان.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية خطوة مثل الخطوات التي تتم في الأزمات المماثلة، مثلما حدث في القضية الفلسطينية التي اشتعل الرأس شيبًا ونحن نتابع مسار المفاوضات حول هذه القضية، وحتى هذه اللحظة لم تحل وتوارت القضية الفلسطينية ولم يعد لها ذكر حتى في الإعلام، ثم الأزمة السورية ومؤتمرات جنيف للتفاوض لحلها، وحتى هذه اللحظة القضية السورية مازالت كما هي تدار من قبل تجار المواقف.

وتابع: "لا توجد نخوة أو عدالة دولية، وإنما هناك مصالح ونفاق دولي، ولم أتوقع من مؤتمر برلين الوصول لحل، فالجواب بيبان من عنوانه".

وعلق الديهي على تصريح فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بأنه لا يتردد في التعاون مع أي طرف أيًا كان لصد ما وصفه بالاعتداء، وأنه يوافق على التعاون مع المقاتلين السوريين المتطرفين، والتدخل الأجنبي من أجل صد تقدم قوات الجيش الوطني، وقال الديهي: "إيه الوقاحة دي، اعترافات صريحة باستعانة السراج بالدواعش والإخوان والإرهابيين من أجل صد ما أسماه بالانقلاب، إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

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