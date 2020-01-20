فتحي سرور وعاشور يصلان عزاء محمود السقا (فيديو)

وصل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وسامح عاشور نقيب المحاميين؛ إلى عزاء الدكتور محمود السقا في مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.وتوفى الأحد، الدكتور محمود السقا، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة الأسبق.ونعى سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة الراحل، داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة ولأسرته وذويه بالصبر والسلوان.يذكر أن الدكتور الراحل محمود السقا مواليد عام 1931، وكان نائب رئيس حزب الوفد الجديد وعضو مجلس النواب دورة 2012 وهو أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.