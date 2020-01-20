اكتشاف علاج جديد لفيروسات البرد

تعد نزلات البرد واحدة من أهم الأسباب التي تعوق كثيرون عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي أثناء فصل الشتاء خاصة ما يعانون من ضعف المناعة.وحسبما أفادت صحيفة «ذا صن» فقد اكتشف مجموعة من العلماء في بريطانيا، علاج جديد يمنع جميع الفيروسات المسببة لأمراض البرد من التغلغل في خلايا الجسم.واختبر العلماء المادة المستخدمة، في الدواء الجديد وتحمل اسم IMP-1088 على الخلايا التي حاولوا إصابتها بفيروسات مختلفة لأمراض البرد، وبينت النتائج أنه بعد تناول الدواء بعدة ساعات من الإصابة فيخفض عدد الفيروسات في المستنبت 3-4 مرات.