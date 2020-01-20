«حماة الوطن»: نتائج مؤتمر برلين دليل انتصار مصر على داعمى الإرهاب

أشاد المهندس علاء السعدني، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، بالدور المصري الكبير في مؤتمر برلين، الذي أدي إلى توحيد العالم دعم تركيا للميليشيات المسلحة وتأييد دور الجيش الليبي في حربه ضد الإرهابيين.وقال السعدني، في بيان اليوم الإثنين، إن النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين بشأن الأوضاع في ليبيا تؤكد انتصار العالم لرؤية القيادة المصرية التي عبرت عنها لسنوات طويلة مضت بشأن ضرورة الحل السلمي بعيدًا عن النزاعات العسكرية المسلحة.وأضاف السعدني، أن مؤتمر برلين سعى لإيجاد حل سلمي لما يحدث في ليبيا، كما سعى إلى التمسك بوقف إطلاق النار، مطالبًا العالم بالتصدي لإرسال ميليشيات مسلحة إلى ليبيا، ووضع مصالح الشعب الليبي نصب أعين الجميع.وتابع: "أمن مصر وليبيا كل لا يتجزأ، وأن ما يحدث في ليبيا يؤثر في مصر"، لافتًا إلى أن الشعبين تربطهما علاقات تاريخية وقواسم مشتركة عبر التاريخ".