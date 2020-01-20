رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن»: نتائج مؤتمر برلين دليل انتصار مصر على داعمى الإرهاب

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:15 م
مؤتمر برلين
مؤتمر برلين
محمد الشريف
طباعة
أشاد المهندس علاء السعدني، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، بالدور المصري الكبير في مؤتمر برلين، الذي أدي إلى توحيد العالم دعم تركيا للميليشيات المسلحة وتأييد دور الجيش الليبي في حربه ضد الإرهابيين.

وقال السعدني، في بيان اليوم الإثنين، إن النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين بشأن الأوضاع في ليبيا تؤكد انتصار العالم لرؤية القيادة المصرية التي عبرت عنها لسنوات طويلة مضت بشأن ضرورة الحل السلمي بعيدًا عن النزاعات العسكرية المسلحة.

وأضاف السعدني، أن مؤتمر برلين سعى لإيجاد حل سلمي لما يحدث في ليبيا، كما سعى إلى التمسك بوقف إطلاق النار، مطالبًا العالم بالتصدي لإرسال ميليشيات مسلحة إلى ليبيا، ووضع مصالح الشعب الليبي نصب أعين الجميع.

وتابع: "أمن مصر وليبيا كل لا يتجزأ، وأن ما يحدث في ليبيا يؤثر في مصر"، لافتًا إلى أن الشعبين تربطهما علاقات تاريخية وقواسم مشتركة عبر التاريخ".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020

منذ حوالي 17 ساعة

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

منذ يومين

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

منذ حوالي 23 ساعة

تطورات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الصور

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

الأكثر قراءة

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

السيسي: الجالية المصرية في لندن صورة مشرفة بالخارج (صور)

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

عبدالغفار: إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2020

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

اكتشاف علاج جديد لفيروسات البرد

باحثون يحذرون من عمليات الإجهاض والتخلص من الأجنة

منظمة الصحة العالمية: التدخين يزيد من حدوث مضاعفات بعد الجراحة

تقوي العظام.. فوائد زبدة الفول السوداني

منوعات

إقبال المتطوعين للمشاركة في أول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص

دار رعاية للقطط المسنة في أمريكا

محاكمة مترجم الجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

«جينيس» تكشف عن صاحبة أطول شعر فى العالم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
ماجد حبته
لماذا هرب الأحمق من برلين؟
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
المزيد

الثقافة

«نجوم ماسبيرو يتحدثون» كتاب جديد لـ سها سعيد عن دار النخبة

«أهل العقل» كتاب جديد لـ محمود الورواري

«وداعًا أيها الغريب» رواية جديدة ليوسف سالم عن دار النخبة

«الشهاوي» عضوًا بمؤسسة بيت الشعر بكوستاريكا