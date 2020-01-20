رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: لا اتجاه لرفع أو تعديل الدولار الجمركي

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:14 م
وزير المالية السوداني
وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي
ا ش ا
طباعة
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، أنه لا اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي، موضحًا أن وزارته بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، هى الجهة الرسمية المسئولة عن تعديل سعر الصرف بأنواعه.

وشدد البدوي في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية، لذلك فإن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي.

وقال الوزير السوداني إن الخطة المقدمة في إطار الموازنة العامة لحكومة الفترة الانتقالية، تؤكد أن أي خطوة لتعديل سعر الدولار الجمركي، لا بد أن تُسبق بإجراءات مصاحبة مثل توفير السلع الضرورية عبر جمعيات تعاونية أو استهلاكية وخدمية يتم تعميمها على كل السودان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

عبدالغفار: إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2020

منذ حوالي 12 ساعة

وثائق سرية تكشف دعم أردوغان للقاعدة في ليبيا منذ 2012

منذ يوم

الباز: أردوغان فرض حضوره فى مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

منذ يومين

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصور

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

الأكثر قراءة

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

السيسي: الجالية المصرية في لندن صورة مشرفة بالخارج (صور)

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

عبدالغفار: إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2020

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

اكتشاف علاج جديد لفيروسات البرد

باحثون يحذرون من عمليات الإجهاض والتخلص من الأجنة

منظمة الصحة العالمية: التدخين يزيد من حدوث مضاعفات بعد الجراحة

تقوي العظام.. فوائد زبدة الفول السوداني

منوعات

إقبال المتطوعين للمشاركة في أول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص

دار رعاية للقطط المسنة في أمريكا

محاكمة مترجم الجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

«جينيس» تكشف عن صاحبة أطول شعر فى العالم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
ماجد حبته
لماذا هرب الأحمق من برلين؟
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
المزيد

الثقافة

«نجوم ماسبيرو يتحدثون» كتاب جديد لـ سها سعيد عن دار النخبة

«أهل العقل» كتاب جديد لـ محمود الورواري

«وداعًا أيها الغريب» رواية جديدة ليوسف سالم عن دار النخبة

«الشهاوي» عضوًا بمؤسسة بيت الشعر بكوستاريكا