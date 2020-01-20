حسن راتب يطلق جائزة سنوية باسم «أبوالخير» لتكريم المبدعين

عرض الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية، والجميعة المصرية للدراسات التعاونية، بعضًا من قرارات مجلس إدارة المعهد.وقال في حفل تأبين الدكتور كمال حمدي أبوالخير، إنه تقرر إطلاق جائزة سنوية باسم الدكتور كمال حمدي أبوالخير، لتكريم المبدعين.كما تقرر إطلاق اسم الدكتور كمال أبوالخير، على قاعة الاحتفالات الكبرى بالمعهد، وسننظم حفلًا للخريجين هذا العام.وتابع: «سوف نبني أكبر مبنى في جامعة سيناء باسم الدكتور كمال حمدي أبوالخير، كما أننا سنوفر منح دراسية بمعهد التعاونيات للمتفوقين للدراسة بالمعهد».جاء ذلك خلال حفل تأبين الدكتور كمال أبوالخير الذى يعد أحد رواد الفكر التعاونى فى مصر، وينظمه الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للدراسات التعاونية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية.وأقيم الحفل في قاعة الاحتفالات بالمعهد العالي للدراسات التعاونية بحضور نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والصحفيين.وحضر الحفل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والمستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور حسن راتب.