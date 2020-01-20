الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا (فيديو)

أعلنت الجزائر إرسالها قافلة مساعدات إنسانية إلى ليبيا تحمل 100 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأخرى، من مطار بوفاريك العسكري.وعرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو للحظة وصول المساعدات إلى أرض ليبيا.وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، التي أعطت إشارة انطلاق قافلة المساعدات في تصريح صحفي، إن "هذه المساعدات تلقائية، وليس لها أي دوافع سياسية"، مؤكدة أن هناك تاريخا وعلاقات عائلية ونسب.وأضافت أن الجزائر تحترم الليبيين وقراراتهم، وأن الأزمة داخلية، وأن الليبيين وحدهم من يتصرفون لحلها كما أرادوا.