مركز الأزهر يطلق حملة مواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج

يطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب.وجاءت الحملة تحت عنوان «#أكثرهن- بركة»؛ إحياءً لهدي خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وانطلاقًا من قوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً» [أخرجه النسائي في سننه].تأتي هذه الحملة في إطار معالجات المركز للعديد من القضايا المجتمعية عمومًا، والأسرية خصوصًا، ونشرًا للوعي الإسلامي الصحيح، وتصحيحًا للمفاهيم.ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما يمكن التواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906، في مواقيت العمل الرسمية.