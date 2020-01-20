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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«وداعًا أيها الغريب» رواية جديدة ليوسف سالم عن دار النخبة

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:33 م
وداعًا أيها الغريب
وداعًا أيها الغريب
ايهاب مصطفى
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«وداعًا أيها الغريب» رواية جديدة صدرت عن دار النخبة للكاتب يوسف سالم، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.

تقع الرواية في 147 صفحة من القطع المتوسط، مطوية في غلاف أخضر لونه وكأنه بمثابة جواز سفر، تأشيرة الخروج والترحال، حيث تدور فكرة رواية وداعًا أيها الغريب حول الهجرة والرحيل، الحيرة والتردد، مصحوبة بالتنقل بين المشاعر التي تبقينا داخل الوطن وبين الذكريات والانكسارات التي تطردنا خارجه.

وقال يوسف سالم عن الرواية: «وداعا أيها الغريب، رواية شبابية من طراز عصري، اعتمدت في بنائها السردي على ركيزة الحوار كلغة مشوقة وألفاظ رشيقة سلسة، تجذب القاريء وكأنه أحد أبطال الرواية، وإن كان موضوعها بالغ الأهمية، كظاهرة اجتماعية تمس حال المجتمع العربي ومصر خاصة».

ويضيف: «في ليلة هجرته إلى كندا يقرر هشام حسن الخروج مع صديقته رضوى في موعد لا يعلم سببه ولا نهايته، أثناء الموعد يتذكر هشام مواقف مؤثرة من حياته، مواقف أسعدته ومواقف أحزنته ومواقف تسببت في قراره بالهجرة، بين الذكريات والحاضر يخوض هشام صراعًا بين مشاعره التي تجعله يرغب في البقاء، وذكرياته التي تجعله يرغب في الفرار».

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