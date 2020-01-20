عبدالغفار في حفل تأبين أبوالخير: نأمل في سيرة حسنة بعد الوفاة

تقدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بخالص العزاء في وفاة الدكتور كمال حمدي أبو الخير.وقال عبدالغفار: «الدكتور أبوالخير، سعيدا الآن وهو يرى تلامذته وأبنائه في حفل تأبينه».وأضاف: «كلنا في المجال التربوي لا نأمل إلا في سيرة حسنة وكلمات عطرة في حقنا بعد الوفاة، مثلما يحدث مع الدكتور كمال أبو الخير».وتمنى الصبر والسلوان لأسرة الفقيد، سواء أسرته من زوجة وأبناء، أو أسرته الكبيرة من تلامذته وزملائه.وأشاد بتطوير المعهد خلال فترة الدكتور حسن راتب، مؤكدا أن ذلك يحافظ على البذرة التي زرعها الدكتور كمال حمدي أبو الخير.جاء ذلك في حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير الذي يعد أحد رواد الفكر التعاوني بمصر، وينظمه الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية.وأقيم الحفل بقاعة الاحتفالات بالمعهد العالي للدراسات التعاونية بحضور نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والصحفيين.وحضر الحفل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والمستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور حسن راتب.