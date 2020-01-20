ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية سفينتي حاويات، و9 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 26 سفينة.وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم الإثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2150 طن فوسفات و3695 طن رمل و4900 طن يوريا، مشيرا إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 5270 طن خشب و91 طن مواسير و19198 طن قمح و13805 أطنان حديد و3878 طن خردة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 579 حاوية مكافئة، وبلغت حركة الحاويات الواردة 71 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1589 حاوية مكافئة.وأضاف البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 30708 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص نحو 73565 طنا، وغادر الميناء 717 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40026 طنا من البضائع العامة منها 105 سيارات نقل محملة بـ 4840 طن قمح.