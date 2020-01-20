حسن راتب يبكي في حفل تأبين كمال أبوالخير ويرثيه بأبيات شعر

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية، إن الدكتور كمال أبوالخير صاحب مدرسة فكرية ورسالة عظيمة، وهو أستاذ عظيم يوجد تلاميذ على نفس الدرجة من العظمة.وأضاف: «علمنا الكثير وأفاد الكثير، وكان نصيرًا للفقراء، وعمل على إعادة الطبقة الوسطى، وإيجاد التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في المجتمع».وتابع: «لم يكن رجلًا محليًا محصورًا في مصر، بل إنه ذو مكانة عربية ودولية في الحركة التعاونية».وبكى الدكتور حسن راتب، خلال كلمته أثناء تأبين الدكتور كمال أبوالخير، تاليًا أبياتًا من الشعر في رثائه، تحت عنوان «بالله عليك من تكون»، جاء منها يا وجهة القلب يا بسمة العيون، وهبت عمرك وفكرت للعلم وللعلم أتون.وأقيم الحفل في قاعة الاحتفالات بالمعهد العالي للدراسات التعاونية بحضور نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والصحفيين.حضر الحفل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والمستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور حسن راتب.