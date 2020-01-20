نشطاء لـ منى سيف: «كفاية كذب أخوكي مش عارف يتنفس من البطاطين»

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منى سيف، شقيقة المتهم علاء عبدالفتاح، المحبوس على ذمة قضية نيابة أمن الدولة عليا حصر تحريض على التظاهر، حيث اتهموها بالكذب حول وضع أخيها في محبسه، وزعمها المخالف للحقيقة بعدم وجود بطانين كافية في محبسه.ووجه المهاجمون رسالة سخرية لسيف قالوا فيها: «احنا اللي عارفينه إن أخوكي علاء عبدالفتاح مش عارف يتنفس من كثرة البطاطين اللي عنده، وكلامك عن أنه بيموت من البرد من وحي خيالك».واختتم المهاجمون: «كفاية كذب يا منى».