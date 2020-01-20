نشطاء لـ مدحت الزاهد: «دعمك لمن ارتكبوا جرائم منهج باطل»

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الاشتراكي، لدفاعه عن بعض المقبوض عليهم دون علمه بالجرائم التي ارتكبوها.وقال المهاجمون: «احنا كنا فاكرين إن الناس دول مالهمش دعوة بالحزب، السؤال دلوقتي للزاهد هل دفاعك عنهم، لأنك قمت بتكليفهم بالقيام بالأعمال التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم بسببها، دعمك لهم منهج باطل».وتابعوا: «إذا كانت الإجابة نعم فكن رجلا أمام عناصر حزبك واعترف صراحة بذلك أما إذا كانت الإجابة لا فلا تتبنى أشخاصا لا تعلم عنهم شيئا، وبدلا من إصدار البيانات لحفظ ماء الوجه أو لاسترضاء الآخرين.وأضافوا: «عليك أن تركز مع أعضاء حزبك لمنعهم من الانجراف إلى ما يخالف القانون والقيام بأعمال تشوه باقي أعضاء الحزب ولا تضع الغمامة أمام عينيك فتؤيد وتدافع عن أعضاء لديهم عضوية بالحزب حتى لو ارتكبوا الجرائم، لأن هذا المنهج لا يستحق أن يستمر معه الحزب على الساحة السياسية».