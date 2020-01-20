تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

جددت النيابة العامة حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب.ووجهت النيابة للمتهم "خالد. د" المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.وأسندت النيابة إلى المتهم، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.