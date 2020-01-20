وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، سُبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أشاد بانعقاد قمة (إفريقيا - بريطانيا) للاستثمار، معربًا عن تطلُع مصر لاستطلاع آفاق التعاون مع بريطانيا في إفريقيا، لا سيما على ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي؛ بما يخدم مصالح شعوب القارة نحو الرخاء والتنمية.وشهد اللقاء تأكيد الأهمية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لتطوير العلاقات الثنائية بين البلديّن على كافة الأصعدة، حيث تمت الإشارة إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها علاقات التعاون المشترك خلال الفترة الماضية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا إلى مُجمل الملفات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المُقبلة.