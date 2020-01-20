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الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس العراقي يعتزم تكليف رئيس للحكومة

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:52 م
الرئيس العراقى برهم
الرئيس العراقى برهم صالح
ا ش ا
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أكدت كتلة بيارق الخير النيابية، أن الرئيس العراقى برهم صالح سيكلف مرشحًا يحظى بالقبول بين أطياف الشعب لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء " نينا "، إن الكتل السياسية قدمت أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، ليكلف أحدهم رسميًا بتشكيل الحكومة المقبلة، على أن يحظى المكلف لمنصب رئيس الوزراء بقبول الشارع العراقي ويلبي مطالب المتظاهرين.
وأوضح أن مجلس النواب سيصوت على منح الثقة للحكومة الجديدة خلال مدة شهر واحد يبدأ من تاريخ التكليف الرسمي لرئيس الوزراء المرشح، وسيتزامن ذلك مع انتهاء العطلة التشريعة.

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