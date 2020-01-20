رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يحيل لمجلس الدوما مشروع قانون التعديلات الدستورية

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:50 م
بوتين
بوتين
أ.ش.أ
طباعة
أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما "مجلس النواب" مشروع قانون التعديلات الدستورية، التي اقترحها بشأن تحسين بعض قضايا السلطة.

وينص مشروع التعديلات على أن رئيس روسيا الاتحادية يجري انتخابه لمدة ست سنوات من قبل مواطني روسيا على أساس الاقتراع العام المتساوي والمباشر عبر التصويت السري، وأنه لا يمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب رئيس روسيا لأكثر من ولايتين.

وينص المشروع على أن رئيس روسيا يجب أن يكون مواطنًا بالغًا من العمر 35 عامًا ومقيمًا في البلاد لمدة 25 عامًا على الأقل دون أن تكون لديه جنسية أجنبية.

ومن ضمن مشروع القانون، أن رئيس الحكومة الروسية ونائب رئيس الحكومة والوزراء الفيدراليين ورئيس الهيئة التنفيذية الفيدرالية يتعين أن يكونوا من مواطني روسيا الذين بلغوا الثلاثين من العمر، والذين لا يحملون جنسية أي دولة أجنبية أو تصريح إقامة أو وثيقة أخرى تؤكد الحق في الإقامة الدائمة لمواطن روسي في أراضي دولة أجنبية.

ويؤكد المشروع أنه من أجل زيادة فعالية التفاعل بين السلطتين التمثيلية والتنفيذية للحكومة ولتعزيز دور مجلس الدوما والأحزاب البرلمانية، وكذلك لزيادة مسؤولية أعضاء الحكومة، يُقترح تعيين رئيس حكومة روسيا الاتحادية ونوابه والتغييرات في هذه المناصب من قبل الرئيس الروسي بعد موافقة مجلس الدوما.

وكان الرئيس الروسي اقترح في 15 يناير الجاري إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيرًا في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

منذ يوم

مظلومة «ذا فويس كيدز».. الجمهور يمنح هايدي محمد لقب «أحلى صوت»

منذ حوالي 23 ساعة

الباز: أردوغان فرض حضوره فى مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

منذ يومين

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصور

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

الأكثر قراءة

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

مصادر آمنة وعدادات ذكية.. خطة مصر لترشيد استهلاك المياه

عبدالغفار: إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2020

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

منظمة الصحة العالمية: التدخين يزيد من حدوث مضاعفات بعد الجراحة

تقوي العظام.. فوائد زبدة الفول السوداني

الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

منوعات

إقبال المتطوعين للمشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص

محاكمة مترجم الجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

«جينيس» تكشف عن صاحبة أطول شعر فى العالم

«دي نيرو» يهاجم ترامب أثناء تسلمه جائزة فنية

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

«أهل العقل» كتاب جديد لـ محمود الورواري

«وداعًا أيها الغريب» رواية جديدة ليوسف سالم عن دار النخبة

«أفراح القبة» جديد فرقة الشباب على المسرح العائم بالمنيل

أول حفلات مروة ناجي بقصر المانسترلي.. الخميس