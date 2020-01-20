«الأمن والتعاون الأوروبي» تدين الاعتداء على صحفي في أثينا

أدانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم، حادث الاعتداء على صحفي في العاصمة اليونانية أثينا على يد جماعات يمينية متطرفة.وذكرت المنظمة الأوروبية- في بيان أصدرته اليوم من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا- أن هارلم ديزير ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بحرية الإعلام، أدان بشدة الهجوم العنيف على الصحفي توماس جاكوبي في أثينا.وأشار البيان إلى أن الصحفي جاكوبي وهو مراسل قناة "دويتشيه فيليه" تعرض لاعتداء جسدي أمس أثناء تغطيته مظاهرة للمتطرفين اليمينيين في أثينا، ما أدى إلى إصابته بجروح دامية في وجهه وسرقة أجهزته.وأضاف البيان أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الصحفي لهجوم عنيف، مشيرًا إلى رفض المنظمة التخويف والوحشية والعنف ضد الصحفي من قبل هذه الجماعة المتطرفة، معتبرًا أن الحادث كان يمكن أن ينتهي بشكل مأساوي، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه.ورحب البيان برد فعل الحكومة اليونانية التي أدانت الهجوم وحثت السلطات على تقديم الجناة إلى العدالة.