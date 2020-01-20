رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إقبال المتطوعين للمشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
طباعة
شهدت لجنة المتطوعين الخاصة بأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص "مصر 2020"، إقبالًا منقطع النظير، منذ أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح باب التطوع للألعاب، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وجرت مقابلات شخصية للمتطوعين الذين بلغوا أكثر من 2000، متطوع لتوفير كافة احتياجات لجان الألعاب المختلفة. ولعبت وزارة الشباب والرياضة دورا كبيرا في توفير هذه الأعداد الكثيفة من المتطوعين من خلال المجهود الكبير الذي بذلته الدكتورة إيمان عثمان مديرة مكتب وزير الشباب والرياضة.

وكان المهندس أيمن عبد الوهاب، رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمي لأفريقيا قد حرصا على حضور جانبا من آخر أيام المقابلات الشخصية للمتطوعين.

وقام الدكتور شريف أبو العنيين، رئيس لجنة المتطوعين بإعطاء الرئيسين الإقليميين تصورا عاما لما حدث في أيام الاختبارات الثلاثة، والتي اعتمدت على مقابلة شخصية للمتطوع، وطرح مجموعة من الأسئلة الهامة وتركوا للمتطوع حرية التحدث باللغة التي يجيدها سواء العربية أو الانجليزية أو الفرنسية.

واشترطت اللجنة ضرورة إجادة لغتين على الأقل وقامت لجنة المتطوعين بفحص الاستمارات واختيار المرشحين وتحديد اللجنة التي سوف يعمل بها كل متطوع بناء على تلك المقابلة.

وحضر جزء من المقابلات عضوا اللجنة التنفيذية العليا للألعاب الدكتور عماد محي الدين والدكتور شريف الفولي مديرا الرياضة والتدريب والألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، وسميرة العدوي مدير برنامج الشباب بالرئاسة الإقليمية، ومن منطقة إفريقيا داسمنت سيبيا مدير الرياضة، ورومي راينك مديرة الإعلام.

وعلى مسرح وزارة الشباب والرياضة، تم عقد لقاء موسع مع جميع المتطوعين الذين وقع عليهم الاختيار بحضور عضوا اللجنة التنفيذية الدكتور عماد محي الدين والدكتور شريف الفولي في الألعاب واللذان قاما بإعطاء محاضرة على الأولمبياد الخاص منذ انطلاقها عام 1968 وتطورها والألعاب العالمية سواء الصيفية أو الشتوية وكذلك الإقليمية التي أقيمت حتى الآن.

وحرص القائمون على لجنة المتطوعين على توضيح أداور المتطوعين وفق اللجان التي سوف ينضمون إليه، في حضور رؤساء كل اللجان، حيث قام رئيس كل لجنة بعقد لقاء مع فريق المتطوعين المنضمين إلى لجنة والحديث اليهم عن المهام التي سوف تسند اليهم خلال إقامة الألعاب.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالغفار: إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2020

منذ حوالي 23 ساعة

الباز: أردوغان فرض حضوره فى مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

منذ حوالي 4 ساعات

نص كلمة الرئيس فى افتتاح قمة إفريقيا بريطانيا للاستثمار

الصور

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

الأكثر قراءة

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

مصادر آمنة وعدادات ذكية.. خطة مصر لترشيد استهلاك المياه

عبدالغفار: إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2020

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

منظمة الصحة العالمية: التدخين يزيد من حدوث مضاعفات بعد الجراحة

تقوي العظام.. فوائد زبدة الفول السوداني

الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

منوعات

إقبال المتطوعين للمشاركة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص

محاكمة مترجم الجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

«جينيس» تكشف عن صاحبة أطول شعر فى العالم

«دي نيرو» يهاجم ترامب أثناء تسلمه جائزة فنية

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

«أهل العقل» كتاب جديد لـ محمود الورواري

«وداعًا أيها الغريب» رواية جديدة ليوسف سالم عن دار النخبة

«أفراح القبة» جديد فرقة الشباب على المسرح العائم بالمنيل

أول حفلات مروة ناجي بقصر المانسترلي.. الخميس