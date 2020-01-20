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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا والصين تبدآن بناء وحدة الطاقة 7 لمحطة تيانوان النووية

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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أعلن المكتب الإعلامي لشركة "روس آتوم" الحكومية الروسية أن روسيا والصين، تتطلعان إلى بدء عملية بناء وحدة الطاقة رقم 7 في محطة تيانوان النووية في ديسمبر 2020، مشيرا إلى أن هذا سيعني البدء في عملية البناء قبل خمسة أشهر من الموعد المحدد سلفا.

وذكر بيان للمكتب المذكور -حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الإثنين- أن موقع البناء جاهز حاليا من حيث المبدأ.

وأضاف البيان، أن الطرفين الروسي والصيني أعربا عن أملهما في أن يتم صب أول دفعة من الخرسان لوحدة الطاقة رقم 7 في ديسمبر من هذا العام وقبل الموعد المقرر بخمسة أشهر.

يُذكر أن المدير العام لشركة "روس آتوم" ألكسي ليخاتشوف قام بزيارة عمل إلى محطة تيانوان الواقعة في مقاطعة جيانجسو الصينية اليوم الاثنين، حيث التقى برئيس وكالة الطاقة الذرية في الصين تشانج كيانج. وقام الطرفان بفحص الموقع المخصص لبناء وحدتي طاقة جديدتين رقم 7 و8، واللتين سيتم تجهيزهما بمفاعلات من نوع "في في إي إر-1200" من الجيل الأحدث وهو"3+".

وتعتبر محطة تيانوان الكهروذرية من أكبر مشاريع التعاون الروسي الصيني في مجال الطاقة النووية، وتم إنشاء الوحدتين الأولى والثانية في عام 2007 بقدرة ألف ميجاواط لكل واحدة، وتم لاحقا توقيع بروتوكول لبناء المرحلة الثانية من المفاعل (الوحدات 3 و4) والتي بدأت في عام 2017.

وفي عام 2018، تم توقيع سلسلة اتفاقيات مهمة بين البلدين تحدد استراتيجيات معينة في مجال التعاون النووي، تضمنت توقيع بروتوكول بناء وحدات الطاقة السابعة والثامنة.

وتخطط الصين لبناء ثمانية مفاعلات نووية بقدرة 8 آلاف ميجاواط؛ منها مفاعلان تبلغ طاقة كل واحد حوالي 1060 ميجاواط، لكي تصبح محطة الطاقة الأولية والرئيسية في البلاد.

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