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د. محمد الباز
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مصر

بركات: الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 2000 جنيه

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:17 م
اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات
أميرة ممدوح
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يعقد المجلس القومي للأجور ثالث اجتماعاته منتصف الشهر المقبل، لدراسة التقارير الأولية التي ستتولي اللجان الفرعية الثلاث داخل المجلس إعدادها بشأن زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع العام والأعمال العام والخاص، وهي لجان الأسعار ومستوى المعيشة، وأخرى للأجور والعلاوات ولجنة الشكاوى.

وفي هذا الصدد، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك توافقًا بين عدد كبير من أعضاء المجلس القومي للأجور حول زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع العام والخاص بما لا يقل عن 2000 جنيه أسوة بالقطاع الحكومي، مضيفًا أن المقترحات تدور حول ربط الزيادة المقترحة بعدة شروط، من بينها عدد ساعات العمل وطبيعة النشاط الاقتصادي وموسميته والتي تتباين من نشاط لآخر، وألا يتم تطبيق الحد الأدني بشكل موحد علي جميع الجهات، وذلك لمارعاة التفاوتات بين القطاعات المختلفة.

وأشار "بركات"، في تصريح لـ"الدستور"، إلى أنه من المستهدف أن تنتهي اللجان الفرعية من دراساتها وعرضها على أعضاء المجلس القومي للأجور للتوصل إلي تصور مبدئي خلال شهر على أقل تقدير، يلبي طموحات العاملين ويحافظ على مصالح أصحاب الأعمال في الوقت ذاته، موضحًا أن اللجنة تضم ممثلين عن كل الأطياف من الحكومة والقطاع الخاص من وزارة التخطيط والمالية والقوى العاملة والتضامن واتحاد الغرف التجارية واتحاد السياحة وغيرهم، لضمان وضع تصور نهائي يحظى بتوافق الجميع.

وأكد أنه ستتم إعادة النظر بشكل دوري في الحد الأدني للأجور وفق معدلات الفقر ومستويات المعيشة التي ترصدها إحصائيات الجهاز الإحصائي، مثل إحصائية سوق العمل والقوى العاملة بما يساعد على تحديد الزيادة المقترحة لقيمة الحد الأدنى لفترة زمنية محددة، ثم يعاد تقييم الحد الأدنى للأجور في ضوء المتغيرات المتعلقة بمستويات المعيشة والتضخم، وموسمية النشاط الاقتصادي.

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