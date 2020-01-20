خلف جابر يوقع «عيل بيطير غناويه للقاهرة» الجمعة

‎تنظم دار تشكيل للنشر والتوزيع، حفل توقيع ديوان «من أعلى نخلة في الصعيد.. عيل بيطير غناويه للقاهرة» للشاعر خلف جابر، وذلك في قاعة 1 بجناح "C12" بأرض المعارض بالتجمع الخامس، في تمام الرابعة مساء يوم الجمعة المقبل.خلف جابر هو شاعر وصحفي مصري صدر له ديوانان: "عجلة خشب" عن دار العلوم للنشر والتوزيع 2015، والذي وصل للقائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم، و"أربعاء أيوب" عام 2017 عن دار دون، كما نشر عددًا من الكتب الصوتية تحت عنوان "ألف سيرة وسيرة"، وكتب أغاني لعدد من فناني الأندرجراوند.‎