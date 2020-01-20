الأنبا مقار يفتتح كنيسة السيدة العذراء بالعاشر بعد تجديدها

ترأس الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر، صلاة عيد الغطاس المجيد بمدينة العاشر من رمضان وسط حضور المئات من شعب الكنائس، وصلى نيافته في كنيستي المدينة، حيث ابتدأ نيافته صلاة العشية وصلاة قداس اللقان بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس.وانتقل نيافته لكنيسة السيدة العذراء ليرأس صلاة القداس الإلهي بالكنيسة، ويعتبر هذا أول قداس بعد تجديدها، حيث تم تدشين الكنيسة في عام ١٩٨٢م بيد صاحبا النيافة مثلث الرحمات الأنبا غريغوريوس ومثلث الر حمات الانبا أنجيلوس؛ وتمت إعادة تجديد الكنيسة وتوسعتها وعمل حامل أيقونات ورسومات صحن الكنيسة.