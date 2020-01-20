تراجع أسعار النفط خلال التعاملات المسائية

تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، بعد أن ارتفعت لأعلى مستوياتها فى أسبوع، بسبب نقص الإمدادات من الحقول فى ليبيا.ويأتى ذلك بعد إغلاق اثنين من أكبر حقول إنتاج النفط في ليبيا على خلفية الحصار العسكري، الأمر الذي يمهد الطريق أمام انخفاض حاد في إمدادات الدولة العضو في أوبك.وتراجع سعر خام برنت نحو 57 سنتًا ليسجل 65.43 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر فبراير بنسبة 0.7%، مسجلًا 59.07 دولار للبرميل.وقالت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا، أمس الأحد، إن عملية إغلاق حقلين كبيرين للنفط في الجنوب الغربي قد بدأت، بعد أن أغلقت القوات الموالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب.وكانت أسعار النفط تراجعت في الفترة الأخيرة بعد تهدئة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.