قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام إنشاء جامعة خاصة بسيناء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠٠٥، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سيناء".وينص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص البند رقم (٨) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتي: ٨- كلية إدارة الأعمال.