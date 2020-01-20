«أفراح القبة» جديد فرقة الشباب على المسرح العائم بالمنيل

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يستعد البيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، لافتتاح العرض المسرحي الجديد «أفراح القبة» على المسرح العائم بالمنيل، فى السابعة من مساء يوم الخميس 23 يناير الجارى.والعرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، البطولة للفنانين: «محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا رءوف، حسام علاء، هدير طارق»، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.