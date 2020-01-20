«التعليم»: لا صحة لاعتبار «أولى وتانية» ثانوى ضمن «التراكمية»

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتبار الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020-2019، ضمن الثانوية التراكمية.وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الإثنين، أن الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020-2019، عامان للنقل وليسا تراكميين، كما يشاع في ضوء القرار الوزاري الصادر قبل بدء العام الدراسي رقم (191) بتاريخ 9-9-2019، والذي ينص في مادته السابعة على أن يتم عقد امتحانين فيما يدرسه طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي بشعبتيها العلمية والأدبية من مواد وأنشطة وذلك على النحو التالي:الامتحان الأول: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول.الامتحان الثاني: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني.وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة إلى الطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، سيعقد امتحان دور ثاني لهم، ويعد اجتيازه شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى.وأهابت الوزارة بعدم الترويج لأي شائعات من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب، وأن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو المصدر الرسمي لأي معلومات أو بيانات صادرة عن الوزارة.