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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«القتل يسبب الوفاة» كتاب جديد عن دار تشكيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:28 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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صدر حديثًا عن دار تشكيل للنشر والتوزيع كتاب "القتل يسبب الوفاة"، للكاتب محمد راضي، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري.

ومن أجواء العمل:
"ذات مرة اختفى هدف، وأخفى رجال "كلاشينكوف" الأمر عن رئيسهم آملين أن يجدوه قبل نهاية اليوم، ولكنه علم بالأمر صدفةً من تقرير بثته المراسلة "محاسن الصدف" التي تغطي معظم الأهداف منذ بداية اليوم حتى الوفاة، وعلم من كلامها أن الهدف تبخر من على وجه الأرض، كمن قرر أن يهرب من الموت.

وبالطبع استغلت "محاسن" الفرصة وبدأت تغطية حدثها الأكثر إثارة عن: (الرجل الذي هرب من الموت)! وتابع الشعب الشت لاندي كله الحدث بشغف لمعرفة من سيفوز، الرجل أم الموت!
وأثار ذلك التصرف ضيق أبوموتة، فأرسل مستعلمًا عن مكان الرجل، وجاءت نتيجة البحث سلبية، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها شخص في الاختفاء عن أعين الموت، فبضغطة زر واحدة كانوا يحددون من يريدون عن طريق الأقمار الصناعية، ولكنهم تلك المرة فشلوا، كأن الهدف يعيش تحت الأرض!".

يُفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، ويُقام المعرض للمرة الثانية في مركز مصر للمعارض الدولية (الشريك الاستراتيجي) بالتجمع الخامس.

وبمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، تم اختيار دولة السنغال لتكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب.

واختارت الهيئة العليا للمعرض المفكر المصري المرموق جمال حمدان، شخصية هذا العام.

وتبدأ فعاليات البرنامج الثقافي يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفي دورة هذا العام تتنوع حفلات التوقيع وتتوزع على القاعات المختلفة، وتقام تحت شعارات متباينة، فمنها: حفلات توقيع كبار الكتاب، وحفلات توقيع داخل البرنامج المهني، وحفلات توقيع أجنحة دور النشر المختلفة، فضلًا عن "حفل توقيع بأجر" يُنظم عبر آلية محددة من خلال مسئولي الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويضيء نجوم الفكر والثقافة والإبداع، بحضورهم وبإسهاماتهم في الفعاليات المختلفة، بأروقة المعرض وقاعاته هذا العام، ومنهم:
بيروني رحيم (زيمبابوي)، وخوسيه مورينو (إسبانيا)، وولي الله كيندو (بوركينافاسو)، وهيدي جودرتيش (أمريكا)، وطارق الطيب (السودان)، وضياء الأسدي (العراق)، وعيسى الأنصاري (الكويت)، وحاتم الصكر (الإمارات)، وشربل داغر (لبنان)، وتركي الحمد (السعودية)، ومحمد الأشعري (المغرب)، ومحمد أحظانا (موريتانيا)، وكانديس ماما (جنوب إفريقيا)، والمنصف الوهابي (تونس)، ومراد السوداني (فلسطين).

يقام فيها للمرة الأولى في تاريخ المعرض برنامج يهتم بصناعة النشر، وحقوق الترجمة، بالتعاون مع دور النشر الخاصة تحت مسمى (Cairo Calling)، يأتي فيه مجموعة من صناع النشر في العالم، يعقدون اجتماعات مهنية مع الناشرين المصريين، ويطلعون على أحدث الإصدارات الفكرية والإبداعية من أجل ترجمتها إلى اللغات الأخرى.

كما تتعرض النقاشات داخل تلك القاعة لموضوعات وقضايا ملحة، تخص الكتاب وصناعته، أهمها: انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين، وتقنيات وتسويق وبيع الكتب، كما تبحث عن إجابات أسئلة مطروحة بقوة، مثل: كيف تبيع حقوق النشر؟ وكيف تكون وكيلًا أدبيًّا؟، بالإضافة إلى استضافتها مجموعة من حفلات توقيع تمثل هيئات ودور نشر مختلفة، كمركز الحضارة العربية، واتحاد الكتاب، وسلسلة كتابات جديدة، ودار أخبار اليوم، ودار نهضة مصر.

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