رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أول حفلات مروة ناجي بقصر المانسترلي.. الخميس

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:19 م
حفلات مروة ناجي
حفلات مروة ناجي بقصر المانسترلي
آلاء حسن
طباعة
استمرارًا للنجاح الكبير الذي تحققه حفلات المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وفي ثاني حفلات إحياء ذكرى وتراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم؛ تُقدم الفنانة مروة ناجي، في الثامنة مساء الخميس المقبل، أول حفلاتها بالمانسترلى، حيث تتغنى بأروع أغانى كوكب الشرق لأهم ملحني العصر الذهبي للموسيقى المصرية مثل «محمد القصبجي، محمد عبدالوهاب، رياض السنباطي، وغيرهم».

يُذكر أن الفنانة مروة ناجي واحدة من أهم الأصوات المصرية التي أشتهرت من خلال دار الأوبرا المصرية، حيث تتسم حفلاتها بدقة وجمال وروعة الأداء لأغانى السيدة أم كلثوم، ودائما ما تشهد حفلاتها إقبالا كبيرا من الجمهور لعشقه تراث كوكب الشرق لمهارة مروة العالية والإتقان ببراعة لأغانى السيدة أم كلثوم بإحساس عال.

كما مثلت مصر فى العديد من المهرجانات الموسيقية والغنائية داخل مصر وخارجها، فى: إيطاليا- فرنسا- النمسا- ألمانيا- المغرب- الجزائر، وغيرها، منها: مهرجان Fama Festival Of Music & Art بكندا، مهرجاني موازين والصويرة بالمغرب، وقامت بالغناء على العديد من المسارح العالمية مثل «أوبرا ميتشجن» بأمريكا.

وشاركت ناجي بتقديم مجموعة من أغاني الأفلام والمسلسلات، منها أداؤها الصوتي لأغانى الفيلم العالمي «looking for oum kulthum» مع المخرجة العالمية شيرين نشأت، وحصد الفيلم العديد من الجوائز بالكثير من دول العالم، وتعاونت مع مجموعة كبيرة من أهم الملحنين المصريين، منهم: عمار الشريعي- جمال سلامة- أمير عبدالمجيد- فاروق الشرنوبي- خالد حماد- وليد سعد، وقامت بالتمثيل والغناء في العديد من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية وعدد من المسرحيات الغنائية بمسارح الدولة، سواء المسرح القومي أو مسرح البالون، منها: افتتاح المسرح القومي «بحلم يا مصر» أمام الفنان الكبير على الحجار، ومسرحية «سيرة حب» بمناسبة مرور 25 سنة على رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

منذ يوم

أردوغان يبتز أوروبا مجددًا: «مصالحنا في ليبيا أو الإرهاب»

منذ يومين

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

منذ حوالي 10 ساعات

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير 2020

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

عبدالغفار: إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2020

نص كلمة الرئيس فى افتتاح قمة إفريقيا بريطانيا للاستثمار

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الأنفلونزا تقتل 6600 مصاب في أمريكا

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

منوعات

محاكمة مترجم الجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

«جينيس» تكشف عن صاحبة أطول شعر فى العالم

«دي نيرو» يهاجم ترامب أثناء تسلمه جائزة فنية

رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

«أفراح القبة» جديد فرقة الشباب على المسرح العائم بالمنيل

أول حفلات مروة ناجي بقصر المانسترلي.. الخميس

«عظمة الجيش المصرى والشرطة» محاضرة بمكتبة النمسا الثقافية

«حقوق وواجبات المواطن تجاه بلده» على مائدة ثقافة الفيوم