أول حفلات مروة ناجي بقصر المانسترلي.. الخميس

استمرارًا للنجاح الكبير الذي تحققه حفلات المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وفي ثاني حفلات إحياء ذكرى وتراث سيدة الغناء العربي أم كلثوم؛ تُقدم الفنانة مروة ناجي، في الثامنة مساء الخميس المقبل، أول حفلاتها بالمانسترلى، حيث تتغنى بأروع أغانى كوكب الشرق لأهم ملحني العصر الذهبي للموسيقى المصرية مثل «محمد القصبجي، محمد عبدالوهاب، رياض السنباطي، وغيرهم».يُذكر أن الفنانة مروة ناجي واحدة من أهم الأصوات المصرية التي أشتهرت من خلال دار الأوبرا المصرية، حيث تتسم حفلاتها بدقة وجمال وروعة الأداء لأغانى السيدة أم كلثوم، ودائما ما تشهد حفلاتها إقبالا كبيرا من الجمهور لعشقه تراث كوكب الشرق لمهارة مروة العالية والإتقان ببراعة لأغانى السيدة أم كلثوم بإحساس عال.كما مثلت مصر فى العديد من المهرجانات الموسيقية والغنائية داخل مصر وخارجها، فى: إيطاليا- فرنسا- النمسا- ألمانيا- المغرب- الجزائر، وغيرها، منها: مهرجان Fama Festival Of Music & Art بكندا، مهرجاني موازين والصويرة بالمغرب، وقامت بالغناء على العديد من المسارح العالمية مثل «أوبرا ميتشجن» بأمريكا.وشاركت ناجي بتقديم مجموعة من أغاني الأفلام والمسلسلات، منها أداؤها الصوتي لأغانى الفيلم العالمي «looking for oum kulthum» مع المخرجة العالمية شيرين نشأت، وحصد الفيلم العديد من الجوائز بالكثير من دول العالم، وتعاونت مع مجموعة كبيرة من أهم الملحنين المصريين، منهم: عمار الشريعي- جمال سلامة- أمير عبدالمجيد- فاروق الشرنوبي- خالد حماد- وليد سعد، وقامت بالتمثيل والغناء في العديد من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية وعدد من المسرحيات الغنائية بمسارح الدولة، سواء المسرح القومي أو مسرح البالون، منها: افتتاح المسرح القومي «بحلم يا مصر» أمام الفنان الكبير على الحجار، ومسرحية «سيرة حب» بمناسبة مرور 25 سنة على رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي.