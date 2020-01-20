وكالة الفضاء: «المواطنين مش هيسمعوا مقولة السيستم واقع تانى»

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن موعد إطلاق خدمات القمر الصناعي للاتصالات "طيبة 1"، حيث سيكون في أول مارس 2020، ويقدم خدمة الاتصالات التليفونية والإنترنت للأماكن النائية غير الموجودة بها حاليًا.وأضاف القوصي، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أن الإنترنت الفضائي غير معرض للأعطال التي تحدث في الإنترنت الأرضى، وهذا القمر يسهم في توفير الإنترنت باستمرار، معقبًا: "المواطنين مش هيسمعوا مقولة السيستم واقع تاني".وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي "مصر سات 2" بدأ بالفعل مع وكالة الفضاء الصينية في سبتمبر الماضي، من خلال منحة مقدمة من الصين لمصر تغطي تصنيع القمر والمحطات الأرضية الخاصة به، ومن المخطط إطلاقه في سبتمبر 2020.