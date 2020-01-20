الإفتاء: قرض التمويل العقارى «حلال»
الإثنين 20/يناير/2020 - 04:14 م
منة سالمطباعة
أفتت دار الإفتاء المصرية، عبر موقع صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، على تساؤلات بشأن حكم الشرع في تمويل عقاري من البنك.
وجاء نص الفتوى كالآتي:
" يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".
وجاء نص الفتوى كالآتي:
" يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".