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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عظمة الجيش المصرى والشرطة» محاضرة بمكتبة النمسا الثقافية

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:07 م
ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت المكتبة الثقافية بالنمسا بنادى أون سبورت بقرية الدقيرة محاضرة بعنوان «عظمة الجيش المصرى والشرطة» ألقاها ناجح بدر عبدالسلام، أوضح فيها أن الجيش المصرى من أقوى وأقدم الجيوش، ولم يكن الجيش المصرى معتديا على غيره، والجيش المصرى يتعرض لمؤامرات خارجية تستهدف أضعافه والتشكيك فى وطنيته ولكن جميع المؤامرات تحطمت على صخره صلبه وهى عظمة وصلابة الشعب المصرى الذى لاينفصل عن جيشه مهما كانت المؤامرات الشرطه المصرية مؤسسة وطنية عريقة وفئة من الشعب وملك الشعب وفى خدمة الشعب وأمنه ودورها الكبير فى توفير الأمن والأمان للمواطنين فى كافة ربوع البلاد.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط حكى قصة بعنوان «الطاقة الشمسية»، حيث تحدثت حجاجية خيرى محمد، عن ماهية الطاقة الشمسية ومصادرها وأنواعها وفوائدها، وأنواع الطاقة بوجه عام، كما نفذت مكتبة المدامود الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان «رسم حر» لرواد المكتبة من الأطفال، وذلك باستخدام ألوان الخشب على الورق الأبيض.

كما نظم قصر ثقافة المحاميد بحرى محاضرة تحت عنوان «أهم تحديات المرأة الفرنسية والمصرية في عصر العولمة» تحدث فيها بهلول مصطفى، عن أهم الأسباب الحقيقية وراء ترسيخ قيم المرأة المميزات الجديدة المكتسبة من قيمة المرأة، وأوجه الأتفاق والاختلاف بينهما، وتاثير العادات والتقاليد على التنافس والإبداع بينهما، والتاثر الثقافى لفكر كلاهما وتاثير الحضارات والأديان والجنسيات عليه.

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