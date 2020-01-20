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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

محمد رحيم يتبنى مظلومة «ذا فويس كيدز» هايدي محمد فنيًا (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:04 م
الملحن محمد رحيم
الملحن محمد رحيم
نور أيمن
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في خطوة حانية، ومؤثرة، قرر الملحن محمد رحيم، تبنى الطفلة المصرية هايدي محمد، متسابقة برنامج ذا فويس كيدز أحلى صوت، التى أثارت تعاطف الكثيرين من جمهور رواد التواصل الاجتماعي، بسبب تعرضها للظلم الكبير، بعدم اختيارها من قبل لجنة تحكيم البرنامج، ما أطلق عليها بعض المستخدمين "مظلومة ذا فويس كيدز".

إعلان الملحن محمد رحيم:
خص الملحن، محمد رحيم لـ"الدستور"، قراره بتبني هايدى محمد فنيًا، كأول شخص يقدم لها لحنًا جديدًا قائلًا: "أنا مش هقولك حظ سعيد أنا هقولك ألف مبروك، انتي مشوارك الفني الحقيقي بدأ من النهاردة أو بدأ تحديدًا من الموقف اللي حصل معاكي وأديكي شوفتي بنفسك الناس حبتك إزاي من مصر والوطن العربي كله، ويسعدني أني أكون أول واحد يقدمك بلحن خاص بيكي شكرًا".

تعرض البرنامج للهجوم:
جاء ذلك بعد تعرض البرنامج لهجومٍ شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خروجها وحذف الفيديو الخاص بأغنيتها من موقع يوتيوب، حيث أوضحت لجنة التحكيم أن الطفلة هايدي التي تبلغ من العمر 12 عامًا، صوتها جيد، فيما قالت نانسي عجرم "ندمت على عدم اختيارها"، وأرجعت ذلك بسبب أن "الأغنية انتهت بسرعة لم ألحق ألتفت"، أما عاصي الحلاني فعبر عن حزنه قائلًا: "أنت مثل القمر، وصوتك رائع وفعلا نحن خسرنا لأنك ما انضميتي للبرنامج"، وكذلك حماقي صرح لها قائلًا "بجد أنت صوتك حلو قوي وعشان كدة لازم تيجي مرة تانية وتقدمي في البرنامج وإن شاء الله المرة الجاية هنختارك".

من هي هايدي محمد؟
هى فتاة عشقت الفن، والغناء من عمر صغير، وهى تنتمى لعائلة مصرية بسيطة، بقرية أبو مسعود الإمام، بمحافظة البحيرة، كما أنها اشتهرت بقريتها بكونها تمتلك موهبة الغناء ساعية في تطويرها بشكل مستمر من خلال قطعها لأميال طويلة للوصول لدار الأوبرا بالقاهرة حتى تتقن الغناء، ومن ثم قدمت ببرنامج ذا فويس كيدز بالموسم الثالث.

وقالت الطفلة هايدى محمد، في تصريحات صحفية إنها تعرضت لظلم كبير من قبل أعضاء اللجنة، موضحة أن أعضاء اللجنة حطموها بسبب عدم اختيارهم لها فور تألقها فى غناء أغنية "هذه ليلتي" لأم كلثوم.

يذكر أنه قد بدأ برنامج ذا فويس كيدز أولى حلقات الموسم الثالث، منذ أسبوعين، وشهد انضمام العديد من المواهب الغنائية المميزة التي سعى كل من المدربين الثلاثة للحصول عليها، وذلك بفريق تحكيم يضم كلا من نانسي عجرم، عاصي الحلاني، ومحمد حماقي.

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